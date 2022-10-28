日本宣布8.5兆元振興方案 應對通膨日圓貶值衝擊

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日本為緩和高物價與日圓貶值帶來的衝擊，政府提出支出規模約39兆日圓（新台幣8兆5000億元）的「綜合經濟對策」振興方案。（中央社檔案照片）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天宣布，為緩和高物價與日圓貶值帶來的衝擊，政府提出支出規模約39兆日圓（新台幣8兆5000億元）的「綜合經濟對策」振興方案。

法新社報導，日本央行依舊拒絕放棄造成日圓匯率重創的超寬鬆貨幣政策。今年來，日圓兌美元匯率已經重貶逾20%。

日本放送協會（NHK）報導，岸田文雄今天召開內閣會議，替綜合經濟對策補充額外預算。

會後岸田召開電視轉播的記者會表示，綜合經濟對策財源將包括2022年度第2次追加預算案，規模約為29兆1000億日圓。若加上民間投資與財政措施，振興計畫總規模可達到71兆6000億日圓（約新台幣15兆5700億元），並能促使經濟成長4.6%。

岸田說：「這是一份全面的經濟方案，目的為了對抗通貨膨脹及令經濟恢復活力。我們希望保護民眾的生計、就業和產業，同時強化未來我國經濟。」

路透社報導，岸田還表示，日本政府準備採取適當行動來應對貨幣市場過度波動。針對日圓匯價近期重貶，他說：「貨幣市場出現投機性劇烈波動，對任何人都沒好處。」

儘管日本的通膨率3%，遠低於美國和其他地區飆高的消費者物價指數（CPI）增幅，但也處於8年高點。

日本身為世界上債務占國內生產毛額（GDP）比率最高的國家之一，過去2年已經投入數千億美元，以提振經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊復甦。

日本政府今天提出的綜合經濟對策，包含刺激薪資成長的措施，以及為家戶提供能源補貼。自從俄羅斯入侵烏克蘭後，能源價格已大幅攀升。

對策內容還有幫助因為日幣貶值而蒙受損失的個人與企業。日圓兌美元匯價目前來到147日圓。

日本政府9月動用多達2兆8000億日圓（約197億美元）干預匯市，近日據稱又砸更多資金支撐日圓。

日圓持續走貶，原因在於美國和日本央行的貨幣政策差距不斷擴大。日本央行保持超低利率，以鼓勵經濟持續增長；美國聯邦準備理事會（Fed）卻不斷升息。

日本央行日本銀行召開2天政策會議後，不顧因為日圓持續走貶而被要求調整政策的壓力，今天依舊宣布將保持超寬鬆的貨幣政策。

日銀總裁黑田東彥告訴記者，「短期內」貨幣政策不會改變。他表示，為了支持經濟，並以穩定持續方式達到提高薪資與安定物價的目標，現階段維持貨幣寬鬆政策是妥適的做法。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111028