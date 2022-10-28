更多編輯台推薦新聞：
推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線
政治

推動法國認識台灣史 高格孚：台灣為遏制中國極權最後防線

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
國際

馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最
生活

金門大橋歷經12年完工10/30通車 長5.4公里全國跨海橋之最

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

歐洲物價連環漲 義大利10月通膨創1984年以來新高

2022/10/28 22:17（10/28 22:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利國家統計局今天公布的臨時估計顯示，國內10月通膨率年增11.9%，創下自1984年3月以來新高。除了義大利以外，德國及法國兩大歐洲經濟體10月通膨率也再攀升。

法新社報導，根據義大利國家統計局（ISTAT），義大利10月能源價格飆漲73.2%，比9月能源價格漲幅44.5%還高。

據報導，義大利10月通膨率年增11.9%，是由能源價格飆升所推動，與烏克蘭戰爭有關。義大利9月通膨率為年增8.9%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除了義大利以外，法國政府今天公布的數據顯示，受到能源、食品和製成品價格上漲推動，國內10月消費者物價年增6.2%，創自1985年10月以來新高。

德國聯邦統計局（Destatis）今天公布的數據顯示，國內10月消費者物價指數（CPI）年增10.4%，雖然通膨增速較先前幾個月有所減緩，但仍高於市場預期的10.1%。（譯者：陳正健）1111028

延伸閱讀
歐洲經濟火車頭陷泥淖 德國10月通膨率攀至10.4%歐洲物價居高不下 法國10月通膨創1985年以來新高日本9月核心CPI年增3% 創8年來新高
烏克蘭戰爭
土耳其不可或缺 德媒解析西方仍需北約黑羊蒲亭稱台灣是中國一部分 外交部抗議駁斥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族