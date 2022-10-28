歐洲物價連環漲 義大利10月通膨創1984年以來新高

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（中央社羅馬28日綜合外電報導）義大利國家統計局今天公布的臨時估計顯示，國內10月通膨率年增11.9%，創下自1984年3月以來新高。除了義大利以外，德國及法國兩大歐洲經濟體10月通膨率也再攀升。

法新社報導，根據義大利國家統計局（ISTAT），義大利10月能源價格飆漲73.2%，比9月能源價格漲幅44.5%還高。

據報導，義大利10月通膨率年增11.9%，是由能源價格飆升所推動，與烏克蘭戰爭有關。義大利9月通膨率為年增8.9%。

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除了義大利以外，法國政府今天公布的數據顯示，受到能源、食品和製成品價格上漲推動，國內10月消費者物價年增6.2%，創自1985年10月以來新高。

德國聯邦統計局（Destatis）今天公布的數據顯示，國內10月消費者物價指數（CPI）年增10.4%，雖然通膨增速較先前幾個月有所減緩，但仍高於市場預期的10.1%。（譯者：陳正健）1111028