主計總處下修經濟成長預測 今年3.06％明年2.75%

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行政院主計總處29日公布最新經濟預測，估2022年、2023年經濟成長率分別為3.06%及2.75%。圖為民眾在台北市北投中繼市場採買。中央社記者徐肇昌攝 111年11月29日

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）升息與通膨夾擊，全球需求明顯降溫，進而拖累台灣經濟表現；主計總處今天公布經濟預測，因出口動能減緩，分別下修2022年、2023年經濟成長率至3.06%及2.75%，明年經濟「保3」恐落空。

主計總處今天舉行經濟預測記者會，估2022年全年經濟成長率為3.06%，較8月預測數下修0.70個百分點，綜合統計處處長蔡鈺泰坦言出口是關鍵，「今年整個商品出口大幅往下修」。

主計總處主計長朱澤民表示，全球通膨壓力仍高，主要央行貨幣政策持續緊縮，加上中國動態清零防疫政策，均使市場需求減弱；國際景氣明顯降溫之下，廠商庫存調整加劇，削弱台灣的出口動能。

蔡鈺泰補充，光是商品出口就下修214億美元，是主計總處下修今年經濟成長率的關鍵，而廠商庫存調整恐怕得持續至明年上半年，預期到了2023年第2季，存貨調整的壓力會逐漸淡化。

主計總處預測2023年經濟成長2.75%，和8月預測3.05%相比，下修0.30個百分點，不過觀察經濟成長季增年率（saar）走勢，明年第1季為1.11%，而後逐季走高；朱澤民表示，從數據來看，明年經濟表現可望逐漸回升。

展望明年經濟表現，出口持續降溫，內需則相對可期。根據主計總處預測，2023年民間消費成長率為5.48%，上修0.60個百分點；蔡鈺泰也說，隨著邊境管制趨向開放，跨境旅遊可望升溫，「確實消費會是貢獻的重要來源」。

投資方面，蔡鈺泰表示，今年廠商調整投資計畫，部分可能延至明年，但整體來看，整體投資步調也是有放緩。

對於主計總處下修今明年經濟成長率，媒體關切，人均GDP（國內生產毛額）是否仍能超過日韓，朱澤民表示，先前報章媒體都有報導台灣人均GDP超越日韓，「那是IMF（國際貨幣基金）的估計」，根據主計總處資料「還不一定會這樣」。

朱澤民也說，這種數字匯率影響很大，因此最好是跟自己比較，不要跟其他國家比。（編輯：楊蘭軒）1111129