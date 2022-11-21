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外銷訂單難抗景氣逆風 經濟部：11月恐減幅擴大連3黑

2022/11/21 20:39（11/21 20:57 更新）
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全球需求減緩衝擊10月外銷訂單連2黑，經濟部預期11月接單減幅擴大，恐落在14.5%至17.6%衰退範圍。圖為基隆港貨櫃集散區作業情形。（中央社檔案照片）
全球需求減緩衝擊10月外銷訂單連2黑，經濟部預期11月接單減幅擴大，恐落在14.5%至17.6%衰退範圍。圖為基隆港貨櫃集散區作業情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）全球需求減緩衝擊10月外銷訂單連2黑，經濟部預期11月接單減幅擴大，恐落在14.5%至17.6%衰退範圍，全年度要保住正成長，11、12月平均接單需549億美元；經部坦言，景氣影響未見趨緩，今年外銷訂單成長或衰退，目前機率各半。

經濟部統計處今天公布10月外銷訂單金額554億美元、年減6.3%，不僅連2黑，也是疫情爆發以來最大衰退，對於11月展望，統計處預估接單金額介於540億至560億美元，年減幅度擴大到14.5%至17.6%之間。

統計處長黃于玲分析，目前支撐台灣外銷訂單表現的正向因素，有車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續、歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求等。

不過全球黑天鵝陰霾仍在，她表示，全球升息對經濟影響有遲滯效應，通膨影響何時到頂尚難預估；俄、烏兩國和談勢必有助全球經濟，但目前尚無跡象，何時發生更屬未知；此外，只要疫情反覆，中國就會持續清零政策，勢必影響國內生產消費，進而衝擊全球供應鏈。

黃于玲坦言，全球通膨與升息、俄烏戰爭、中國清零政策等3大變數對全球衝擊大，目前看來「未見趨緩」。

經濟部預估，今年全年外銷訂單表現成長或衰退，機會將各半。若全年接單金額要維持正成長，11、12月平均金額需達549億美元，因此11月表現將是關鍵。

統計處調查廠商對11月外銷訂單接單看法，其中受調查廠商中預期成長的家數占12.8%，持平者54.4%，減少者為32.9%；接單金額計算動向指數為48.4，亦即廠商預期11月整體外銷訂單金額將比10月減少。

另外，美國近期加強對中國的晶片出口管制力道。黃于玲說明，在10月調查中，並未接獲廠商反映訂單有受此影響，她認為禁令效應並不會馬上顯現，仍需長期觀察，至於對外銷訂單的表現是否有利，目前市場的解讀也相當不一。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1111121

#外銷訂單
#經濟部
#景氣
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