國發會：10月景氣燈號可能亮藍燈 地緣政治等因素難掌控

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（中央社記者王承中台北10日電）國發會發布9月景氣燈號改亮黃藍燈，對於10月是否落入低迷的藍燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙今天表示，9月燈號剛好在黃藍燈分數的最下限，10月落入藍燈是有這可能性，但還是要看實際數字。

國發會在10月27日發布9月景氣燈號，終結連六綠，改亮黃藍燈，是2020年8月以來再度亮出黃藍燈；綜合判斷分數大跌6分到17分，只要再跌1分，燈號就會落入代表景氣低迷的藍燈。

對於10月景氣燈號是否會落入藍燈，吳明蕙今天列席立法院經濟委員會前接受媒體聯訪時表示，這次燈號剛好在黃藍燈分數的最下限，當然10月落入藍燈是有這可能性，但這只是可能性，很難講，還是要看實際數字。

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吳明蕙指出，變燈的風險一直都存在，由於地緣政治、戰爭風險等外部因素很難掌控，如日前俄羅斯退出黑海榖物協議，曾一度導致小麥價格飆漲，這些風險對台灣訂單、生產及出口有一定程度的影響。

針對第4季經濟成長率預測是否會下修？吳明蕙表示，是有可能下修，仍待主計總處對外公布。至於是否可能發生「停滯性通膨」？吳明蕙說，不會，明年物價應該會改善，會好一點，但是戰爭這件事比較沒辦法掌握。（編輯：張均懋）1111110