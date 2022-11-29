擴大農產外銷日本 農委會將與日商簽署備忘錄

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）為持續擴大農產外銷日本，農委會副主委陳添壽今天率團訪問日本，除出席農產品推介會，並將與日本國會議員討論合作事宜，以及與日商Wismettac Foods簽署採購台灣水果備忘錄。

因應近年中國暫停台灣部分農產輸入，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響國際貿易，行政院農業委員會持續強化拓銷中國之外的市場。國際處今天發布新聞指出，台灣農產品去年外銷日本達新台幣216億元，今年1至10月也達216億元，較去年同期成長16.7%，日本已成為僅次於美國的台灣農產品第2大出口市場。

國際處並說，陳添壽此行將出席亞洲台灣商會聯合總會理監事聯席會議，進行「台灣農業施政成果」專題演講，說明近年來的農業施政與農產外銷成果，並出席台灣農產品推介會、台灣石斑魚商品發表記者會及台灣農產品推廣午宴等活動。

國際處進一步指出，此行也包含農委會農糧署署長胡忠一，以及多家台灣業者及農民團體，包含全日物流、高雄市旗山果菜運銷合作社、台畜、黑橋牌、興達港漁會、栗煬國際，以及台灣優良農產品發展協會等，攜手向日本國會議員、商社負責人及消費者推廣台灣農產。

這次要向日本市場推銷的農產包括台灣鳳梨、香蕉、冷凍鳳梨釋迦、石斑魚、毛豆、番薯、烏魚子、花生、果乾、咖啡、茶葉、文心蘭等農漁產品，以及豬肉罐頭、香腸、貢丸等畜產品。（編輯：陳政偉）1111129