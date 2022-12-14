農委會調整水果出口 日本最多、中國僅占1.7%

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因應中國暫停台灣鳳梨、蓮霧、文旦、鳳梨釋迦輸入，農委會主委陳吉仲14日表示，出口已調整，生鮮冷藏水果出口日本占50%、最大，中國降至1.7%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）因應中國暫停台灣鳳梨、蓮霧、文旦、鳳梨釋迦輸入，農委會主委陳吉仲今天表示，中國不遵守國際貿易規範，出口已調整，生鮮冷藏水果出口日本占50%、最大，中國降至1.7%。

陳吉仲今天以「降低單一市場依賴 擴大外銷新興市場 打造台灣農業國際品牌」為主題，說明因應對策推動情況。

陳吉仲表示，部分人士就只會聯想到蓮霧、文旦這幾種被中國禁止輸銷的水果，彷彿台灣水果自此一片愁雲慘霧；其實從中國開始不遵照國際貿易規範，即能體會過度依賴不友善市場的風險高，已開始拓銷多元市場、調整外銷結構，並推動提升農產品質的計畫。

陳吉仲指出，台灣四季水果各有特色，生產面積18萬公頃、總產量約280萬公噸；而生鮮冷藏水果出口已有調整，出口日本的占比從2020年的9%，提升到2022年1到11月的50%，成為最大的水果出口市場；中國的占比則從2019年的8成，降到2022年1到11月的1.7%。

陳吉仲並說，同步積極拓展新興出口市場，包含菲律賓、印尼等東南亞市場。還有開拓出口准入新品項，例如番石榴准入美國、蜜棗准入韓國、鳳梨准入澳洲、芒果准入紐西蘭等；以及正在爭取紅龍果、番石榴、鳳梨釋迦、番茄等准入日本。

為調整拓銷其他國家，品質提升須有配套。他說，美、日等國對品質、防疫要求高，2021到2024年的4年期農產冷鏈物流體系的建置陸續推動，預算新台幣126億元，包含汰換更新芒果蒸熱設備，讓原本外銷時近2成耗損的愛文芒果，良率提升接近100%，以及強化外銷日本鳳梨的全程冷鏈溫控，並注意船期運輸等管理，來調整購貨與出貨節奏，確保鳳梨的鮮度。

陳吉仲進一步指出，上述措施也反映了在水果價格上，包含2020到2021年，鳳梨產地價格從每公斤20.5元升至24.4元；愛文芒果則從每公斤45.3元升至79.8元。

陳吉仲還舉例2022年台灣農產外銷市場排序，說明出口策略調整現況。首先，美國已成台灣農產外銷的第一大出口國，貿易額達8.6億美元；第二名是日本的8億美元；其他包含出口韓國2.2億美元、澳洲1.5億美元、加拿大1.2億美元、菲律賓1.2億美元、印尼0.7億美元。（編輯：張芷瑄）1111214

（圖取自facebook.com/ChiChung.agri）