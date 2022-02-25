高雄蜜棗冷鏈送到法國超市 1公斤780元仍搶購一空

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高市府與農試所合作，從產地到上架全程透過冷鏈技術保鮮，將高雄的蜜棗運到法國超市販售，1公斤要價新台幣780元仍銷售一空，貿易商表示未來會再嘗試出口更多數量。

高雄市政府農業局今天發布新聞稿表示，與農委會農業試驗所合作，將農業局品牌「高雄首選」的蜜棗透過冷鏈技術全程保鮮上架法國超市，每公斤售價達780元，仍迅速銷售一空。農業局說，這次媒合的貿易商外銷量雖然不多，但法國市場反應熱烈，貿易商表示未來一定會再嘗試出口更多數量。

農業局說明，國外市場常見的蜜棗，多是原生種印度棗，果皮厚且果實較小，與這次外銷的「高雄首選」蜜棗完全不同，又大又圓的台灣蜜棗常被國外民眾誤認為是青蘋果。這次上架法國超市的品種，就是鳳山農試所新推出有完美酸甜比例的台農13號蜜棗「雪麗」。

農試所表示，這次從農民端預冷、包裝場到機場都要求在穩定低溫下進行，並全程記錄溫度，也結合保鮮資材應用，確保外銷品質；飛抵荷蘭後再藉陸運到法國巴黎超市上架，依舊維持全程冷鏈，增加新鮮蜜棗的櫥架壽命。這次試驗相當成功，未來可望運用這樣的技術，將更多高品質的台灣水果推向世界各地。

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駐法國代表吳志中知道有高雄蜜棗在法國上架後，高興地立刻前往選購，一嚐故鄉的鮮甜美味。他說，法國自產的新鮮水果品項少，大部分熱帶水果都從中南美洲或非洲進口，看不到台灣水果的蹤跡，希望透過在法國超市鋪貨高品質台灣水果，能讓法國人更認識寶島台灣。

高雄市政府農業局長張清榮說，為建立安全食材的概念及提升農產品競爭力，農業局建立「高雄首選」品牌形象商標，帶領優質水果出征各國，外銷日本、加拿大、新加坡、馬來西亞、中東等地。其中高雄改良場的高雄11號爆漿蜜棗「珍蜜」，也是近期外銷市場指定的搶手貨，國內民眾可上「高雄首選」電商平台購買。（編輯：謝雅竹）1110225