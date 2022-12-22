製造業庫存去化壓力大 中經院：可望明年上半年前改善

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中經院調查顯示，2022年起面臨庫存壓力的製造業業者中，近7成預期可在2023年第2季前改善。圖為高雄市鹽埕區電纜線製造業工作情形。（中央社檔案照片）

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中經院調查顯示，2022年起面臨庫存壓力的製造業業者中，近7成預期可在2023年第2季前改善。圖為停靠高雄港貨櫃船進行貨櫃裝卸作業。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北22日電）全球景氣放緩，台灣出口也受到衝擊，製造業苦於庫存去化的沉重壓力；不過中經院調查顯示，2022年起面臨庫存壓力的業者中，近7成預期可在2023年第2季前改善；國發會副主委高仙桂形容，黑暗中已看到曙光。

中經院今天舉行台灣採購經理人營運展望研討會—2023全球經濟下行風險中台灣產業契機與挑戰，並同步發布2022下半年台灣採購經理人營運展望調查。

調查顯示，截至2022下半年，製造業營運狀況已連續2期緊縮，且預期2023上半年營運狀況持續緊縮；製造業利潤率也連續3期呈現下降，並預期2023上半年利潤率將較2022下半年加速下降，指數為36.0%。

中經院院長張傳章特別點出，展望未來一年營運，製造業自2013年6月營運展望調查以來，首次對未來一年營運展望為「較差」，擴散指數跌至45.2%。

國發會副主委高仙桂今天受邀致詞，她表示，今年以來，俄烏戰爭、中國封控、美國激烈升息等重大事件，均衝擊全球及台灣經濟表現，影響將延續至明年，「明年是艱苦的一年」。

高仙桂形容，展望經濟前景，像是條長長的黑暗隧道，不過製造業庫存去化可望在明年上半年改善，讓隧道中看到一點曙光。

根據中經院報告，2022下半年調查顯示，全體製造業有43.0%回報2022年起，面臨去庫存壓力，因此遭受存貨跌價損失、資金斷鏈或客戶要求降價壓力。

不過面臨去庫存壓力的業者中，超過半數已經或是預計採取「與供應商調整延後訂單交貨」（70.1%）以及「誘使客戶下單或拉貨」（59.0%）；此外，2022年起面臨庫存壓力的業者中，有68.4%預計目前存貨量高於當前營運所需的情況在「2023年第2季前」可改善。

高仙桂表示，希望在政府及產業界共同努力之下，可以盡快找到黑暗中的曙光，盡早迎來復甦契機。（編輯：潘羿菁）1111222