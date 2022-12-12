製造業現警訊 10月受僱員工數及加班工時雙降

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處統計指出，10月製造業受僱員工人數罕見減少，加班工時更已連續4個月負成長，顯示全球景氣放緩之下，台灣製造業跟著轉趨疲弱，衝擊正蔓延至勞動市場。

主計總處統計，10月底工業及服務業全體受僱員工人數819.2萬人，較9月底增加5000人或0.06%，不過進一步觀察產業表現，製造業、服務業呈現兩樣情。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，產業不景氣時，業者傾向先減少加班工時，下一步才是調整受僱員工人數，但10月製造業這兩項指標都開始反映產業不景氣之勢。

受僱員工方面，撇除110年有疫情因素干擾的年度，105至109年間，第4季製造業受僱員工人數多呈增加，今年10月製造業受僱員工人數卻月減1000人。

陳惠欣接著指出，10月製造業加班工時年減2.8小時，已經連續4個月負成長，顯見受到全球經濟成長放緩，製造業不景氣漸漸影響勞動市場。

相較製造業景氣走緩，陳惠欣表示，內需服務業則因國人習慣與疫情共存，加上管制逐步鬆綁，商業活動回溫，受僱員工人數、薪資表現相對正面。

陳惠欣舉例，住宿餐飲業的受僱員工人數已經連續4個月增加，今年前10月經常性薪資更較去年同期成長達5.59%，其他服務業、運輸倉儲業、藝術娛樂及休閒服務業今年前10月經常性薪資成長率也分別達6.81%、3.68%及3.65%。

主計總處統計，今年前10月實質經常性薪資新台幣4萬1346元，仍負成長0.13%。（編輯：林興盟）1111212