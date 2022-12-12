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手機新品上市效應 第3季製造業營收近9兆創新高

2022/12/12 18:48（12/12 19:22 更新）
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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）受惠於國際品牌手機新品上市，以及高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續等因素，111年第3季製造業營收（含海外生產收入）逼近新台幣9兆元，年增達7%，創歷年同季新高。

經濟部今天發布今年第3季製造業投資及營運概況調查報告指出，製造業營業含海外生產收入在第3季達到8兆9893億元，創歷年同季新高，季增3.1%、年增7%。

經濟部分析，這是因國際品牌手機新品上市，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用需求持續，且國際油價較去年同期仍維持增勢，因此帶動營收持續成長。

不過第3季製造業國內固定資產增購4970億元，季減7.8%，年增僅0.1%。經濟部分析，雖有化學材料、金屬製品等業者擴建廠房及增購設備，及國營事業重大建設持續進行的支撐，但因終端消費需求轉弱，半導體業者投資進程放緩、資本支出減少，減緩增幅。

觀察行業別表現，其中電子零組件業固定資產增購為3298億元，占製造業高達66.4%，居各業之冠，但因終端需求放緩，導致半導體業者遞延部分資本支出，加上去年同期基期高，因此年減5.1%。

化學材料業增購262億元、年增21.1%，主因為車用、5G、雲端等需求持續，推升半導體材料矽晶圓及相關化學品需求成長，激勵供應鏈廠商擴建廠房及產線，且部分業者進行生產設備修復及改善工程。

經濟部也指出，金屬製品業增購176億元、年增29.4%，主因為離岸風電業者持續興建廠房，加上部分業者陸續導入智慧製造及綠電等設備；石油及煤製品業增購130億元、年增也高達19%，是因國營事業重大建設投資持續挹注，使資本支出大幅成長。

不過，電腦電子產品及光學製品業增購130億元，年減15.1%。經濟部指出，這是因去年同期部分業者進行跨業投資，以及因應終端電子產品需求而增購相關設備，導致比較基期被墊高所致。

至於其餘行業別表現，機械設備業增購121億元、年增5.3%；基本金屬業增購111億元、年增3.5%。

展望未來，在正面因素部分，經濟部分析，在廠商回台投資計畫逐步落實、離岸風電建設持續推進兩大助力下，可望挹注台灣製造業投資動能。不過經濟部也指出，俄烏戰爭僵持、通膨壓力及中國持續清零政策等因素，讓全球經濟前景不確定性升高，可能導致企業投資計畫轉趨保守觀望。（編輯：楊凱翔）1111212

#經濟部
#俄烏戰爭
#製造業
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