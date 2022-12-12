自行車遇逆風 巨大坦言需求下滑、庫存上升

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（中央社記者潘智義台北12日電）巨大集團要求供應商展延票期一事，巨大今天表示，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升；預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。

媒體報導，巨大公司全球製造中心製造長顏清鑫署名表示，在客戶要求展延票期到120天之下，向供應商發出要求，從今年12月到明年3月出貨到巨大的製造商貨款，以現行的票期制度展延45天。

巨大發布新聞稿指出，巨大集團與協力供應鏈夥伴間的溝通作業文件，內容涉及保密條款，無法對外一一說明；對於此信件流出，造成外界諸多揣測，深感遺憾。

巨大說明，今年下半年開始，過去兩年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

巨大指出，面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是巨大不可懈怠的責任。

巨大強調，深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。因整體市場趨緩，巨大預計明年上半年庫存可逐步回歸正常水位。

巨大於11月24日完成現金增資，與可轉換公司債合計募集新台幣67億元5000萬元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，對自行車市場的長期發展與前景十分樂觀。（編輯：張均懋）1111212