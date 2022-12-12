友達赴北美設廠時地明年初拍板 彭双浪：最慢2025年量產

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（中央社記者潘智義台北12日電）台北市電腦公會理事長、友達光電董事長彭双浪今天表示，友達在車用顯示器市場是全球前兩大，明年初會決定在北美設車用顯示器模組及組裝廠，最慢2025年量產。

彭双浪在台北市電腦公會會員大會受訪時指出，面板產業確實已到谷底，但谷底呈L型，底部持續時間較長，而打底多久仍是未知數，關鍵在於庫存調整有多快；疫情、俄烏戰爭、通膨都是變數，但畢竟到了谷底就會期待反彈，只是反彈的時點、速度還是未知數。

他說，產業鏈從過去的長鏈變短鏈，供應鏈會解構再重構，自然會分解一些市場，友達車用顯示器市場已經是全球前兩大，一定避免不了到接近市場的地方設廠，現在中國已有設廠，北美也會設廠，至於是墨西哥還是美國尚未決定。

友達面板前段製程以台灣為主，昆山也有一個6代低溫多晶矽面板產線。

雖然彭双浪認為，目前通膨有稍微緩解，但仍未回到正常水準，對消費市場影響還是很大，畢竟目前消費市場未完全恢復，就只能先看年底銷售是否達到預期，只不過今年中國雙11銷售旺季，3C產品售稍不如預期，還好美國黑色星期五銷售大致仍在市場預期範圍，若一切順利，通路庫存下降，明年上半年就有機會慢慢恢復。

他坦言，有一些客戶因應急單拉貨，也有少部分廠商上調產能利用率，因友達目前產能稼動率較低，已陸續做歲修工作，只要市場好轉，也能立即提升稼動率。

另外，彭双浪也以台北市電腦公會理事長身份，向與會的行政院副院長沈榮津建議，因今年比較長的時間處在不景氣階段，中小企業在年關將近之際，資金周轉比較有緊，希望政府挺金融業，再讓金融業挺產業。（編輯：潘羿菁）1111212