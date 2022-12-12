薪水追不上物價 前10月實質經常性薪資負成長0.13%
2022/12/12 16:41（12/12 16:53 更新）
物價上漲壓力持續籠罩台灣，薪資漲幅被通膨吃掉，今年前10月實質經常性薪資新台幣4萬1346元，仍負成長0.13%。圖為新北市板橋區商圈民眾逛街購物。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處今天公布10月受僱員工薪資統計，由於物價上漲壓力持續籠罩台灣，薪資漲幅被通膨吃掉，今年前10月實質經常性薪資新台幣4萬1346元，仍負成長0.13%。
主計總處統計，10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4528元，月增0.30%，年增率為2.15%。
不過今年以來通膨壓力高漲，導致前10月實質經常性薪資落入負成長、年減0.13%，也是近6年同期首度負成長，但實質總薪資維持正成長、年增0.46%。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，其實前10月經常性薪資平均4萬4339元，年增2.90%，創下民國90年以來同期最大漲幅，但受到今年前10月物價上漲3.04%、漲勢較顯著的影響，實質經常性薪資還是落入負成長。（編輯：楊凱翔）1111212
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