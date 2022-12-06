11月CPI漲2.35%創9個月最低增速 外食費漲勢近尾聲

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）主計總處今天公布11月消費者物價指數（CPI）年增率為2.35%，創下9個月來最小漲幅，民眾最有感的外食費也創下近半年最小漲幅，主計總處官員表示，這波外食費上漲已經有接近尾聲的跡象。

主計總處統計，11月CPI年增率為2.35%，為今年3月以來的最低增速；扣除蔬果、能源後的核心CPI年增率為2.86%，也較10月的2.97%收斂。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，11月CPI創下近9個月最小漲幅有兩大原因，一是近期天候穩定，蔬菜水果價格下跌，其次，國際油價漲幅稍緩，加上貨物稅減徵的基期因素，使得油料費年增率轉跌，因而抵消部分CPI漲幅。

至於民眾最有感的外食費，11月上漲5.81%，為近半年最小漲幅；若觀察月變動，曹志弘指出，近3個月外食費月增率都小於0.2%，接近長期平均月變動0.15%的水準，這波外食費漲勢已有趨近尾聲的跡象。

而11月重要民生物資CPI年增率為6.53%，和10月逼近7%的漲幅相比，也有收斂。

隨著CPI增速放緩，外界關注通膨是否已經降溫，曹志弘表示，主要國家持續採行貨幣緊縮以抑制通膨，加上中國防疫措施削弱生產及需求動能，國際原物料價格多呈下滑；只要國際原物料價格走跌趨勢不變，便有助於減輕物價上漲的壓力。

但曹志弘也說，新台幣兌美元大幅貶值，使得以新台幣計價的進口物價指數年增率達12.62%的雙位數成長，輸入性通膨壓力仍存。

國際局勢存在諸多不確定性，主計總處持續關注未來物價走勢，曹志弘表示，12月CPI可能因油料費基期因素減半，年增率稍微擴大至2.6%上下，但不至於突破3%；按照主計總處估算，全年平均CPI達到3%的機率也非常小。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1111206