IMF：存在大量風險 全球經濟前景更加黯淡

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天表示，全球經濟前景甚至比上個月預期的更加黯淡，主因近幾個月的採購經理人指數（PMI）持續惡化。

路透社報導，IMF將前景更加黯淡歸咎於通膨持續居高不下且普遍、中國成長動力疲軟以及俄羅斯入侵烏克蘭造成供應持續中斷和糧食不安全，引發緊縮貨幣政策。

IMF上個月將2023年全球成長預測從之前的2.9%下調至2.7%。

IMF在為印尼20國集團（G20）領袖峰會準備的部落格中表示，最近的高頻指標「證實前景更加黯淡」，尤其是歐洲。

IMF表示，最近衡量製造業和服務業活動的採購經理人指數顯示，在經濟活動將收縮，且通膨率仍居高不下之際，大多數G20主要經濟體疲軟。

IMF說：「愈來愈多G20國家的數據已從今年稍早的擴張降至緊縮的水準。」IMF還表示，全球碎片化加劇「下行風險的聚合」。

IMF表示，「全球經濟面臨巨大的挑戰，而疲軟的經濟指標顯示未來面臨更多挑戰」，還說當前的政策環境「異常不確定」。

歐洲能源危機日益惡化，將嚴重損害經濟成長並推高通膨，而長期高通膨可能導致政策利率上調幅度大於預期，全球金融狀況進一步收緊。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111114