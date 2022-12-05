新台幣狂升央行調節 11月外匯存底創近2年最大增量

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）台灣股匯市11月強力反彈，新台幣匯率更從32元一路狂飆、重返30元大關，眼見新台幣波動劇烈，央行再次進場調節穩匯，11月外匯存底金額因而暴增94.09億美元，創下近2年最大增量。

中央銀行今天公布11月底外匯存底金額為5522.01億美元，月增94.09億美元，為2021年2月以來最大增量。11月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5148億美元，約當外匯存底93%。

央行外匯局局長蔡烱民表示，外匯存底較10月大增的原因除了投資運用收益、主要貨幣對美元升值，央行為了維持外匯市場秩序進場買匯，也是重要關鍵。

蔡烱民坦言，外資今年大多賣超台股，央行有一半的月份都有進場調節，不過11月情勢反轉，是這幾個月以來首度買超、金額約達1900億元，央行看到11月有幾天外資匯入比較明顯，匯市波動較大，便進場買匯調節。

至於市場為何風向轉變，蔡烱民剖析，市場認為美國聯準會（Fed）態度放軟，沒有像先前那麼鷹派，目前不論是期貨市場、官員談話以及市場預測，普遍預期聯準會12月將升息2碼（1碼是0.25個百分點）。

聯準會放鴿，金融市場樂觀反映，熱錢回流之下，11月台灣上演股匯雙漲，新台幣匯率更強勁走揚，重返30元。外匯交易員也說，若非央行坐鎮防守，新台幣匯率可能升勢更猛。

媒體關注央行對於新台幣升幅有無容忍值，蔡烱民回答，並沒有所謂「容忍怎樣升值幅度」，主要是看大環境，美元指數單月貶值5%，日圓、歐元升值幅度都很大，新台幣匯市也有幾天變動明顯較大，「感覺供需失衡」，央行因而進場調節。

蔡烱民強調，央行以穩定市場為優先，正如總裁楊金龍所說，台灣不可能逆風而行，央行主要是讓市場波動減少。

美國聯準會貨幣政策牽動全球金融市場，不過國際預測機構指出，明年主要國家可能是高通膨、低成長，在此情勢下，國外貨幣政策走勢備受關注。

蔡烱民分析，國際上的供應鏈瓶頸慢慢緩和，但薪資、房租上漲壓力仍在，通膨要回落到2%恐怕有難度，加上貨幣政策效果本來就會延遲，這也是美國聯準會選擇升息慢慢升、多幾次的原因，這樣能夠關注經濟受貨幣政策緊縮的影響程度，再來決定後續政策力道。

蔡烱民並指出，美國聯準會貨幣政策將牽動美元走勢，假如明年通膨居高不下，利率維持高水準更久時間，對美元指數還是會有支撐力量。（編輯：楊蘭軒）1111205