衝破30.5元 新台幣收30.455元創逾3個月新高

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新台幣兌美元5日收在30.455元，勁揚1.5角，不只連續5個交易日升值，更創下逾3個月新高。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）中國鬆綁防疫措施，激勵人民幣強升，也帶動新台幣升破30.5元關卡，今天收盤收在30.455元，勁揚1.5角，不只連續5個交易日升值，更創下逾3個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額則為12.125億美元。

中國「白紙運動」催出多地加速放寬疫情防控，市場預期可望提振中國經濟表現，人民幣強漲、突破7元大關，亞幣受到鼓舞，今天普遍走揚；新台幣以30.58元開盤後，最高升抵30.439元。

台股今天開平走高，盤中一度衝上15088點，不過尾盤台積電翻黑下跌，終場漲幅收斂，僅小漲10.06點，收在14980.74點。

外匯交易員分析，美元指數疲軟，加上中國放寬防疫措施激勵亞洲股匯市表現，可望延續新台幣偏升走勢，今天已經突破30.5元重要價位，後續若外資持續匯入，不排除逐步往30元靠攏。

新台幣11月累計狂升1.308元，漲幅達4.23%，目前看來升勢延續，外界關注央行對新台幣狂升有無「容忍值」，央行外匯局局長蔡烱民今天在外匯存底記者會上表示，沒有所謂「容忍怎樣升值幅度」，主要還是看大環境，央行會以穩定市場為優先。（編輯：林興盟）1111205