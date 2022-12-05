外資回頭11月淨匯入逾2800億 創逾11年新高

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（中央社記者謝方娪台北5日電）一掃先前瘋狂賣超台股態勢，整體外資11月買超台股逾新台幣1800億元，11月淨匯入規模高達92.164億美元（約新台幣2848億元），創至少2011年以來單月淨匯入規模新高。

金管會今天公布外資最新動向，11月外資淨匯入92.2億美元、陸資淨匯出0.036億美元，整體外資合計淨匯入92.164億美元，已連2月回頭。

以11月底台北外匯市場新台幣兌美元收盤價30.902元換算，11月整體外資淨匯入約新台幣2848億元，創至少逾11年外資單月淨匯入規模新高。

金管會主委黃天牧先前多次強調，台股有基本面且具有相當韌性。根據金管會資料，國內上市櫃公司第3季獲利新台幣3.81兆元，年增14.7%，上市櫃公司前10月累計營收達35.15兆元，年增9.43%，雙雙呈現正成長。

今年3月美國聯準會（Fed）啟動升息循環，牽動全球資金流向，整體外資3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月短暫轉向淨匯入近27億美元，隨後4個月持續出走，合計淨匯出近188.35億美元。

自今年7月起，整體外資單月淨匯出均高居50億美元以上，且匯出力道逐月加大，連3個月刷新外資2011年以來單月第5大淨匯出量，10月整體外資終結連4個月出走紀錄，反手轉向淨匯入，單月淨匯入達4.556億美元。

不僅如此，11月外資大舉回頭，整體外資單月淨匯入92.164億美元，創至少2011年以來單月淨匯入規模新高，帶動前11月整體外資累計淨匯出規模收斂至128億美元。

若從累計餘額觀察，截至今年11月30日止，外資累計淨匯入餘額達2167.71億美元、陸資累計淨匯入餘額達0.248億美元，合計整體外資累計淨匯入餘額共2167.958億美元，在台灣仍有近新台幣6.7兆元資金動能。

金管會今天同步公布，前11月外資累計賣超上市股票1兆177.02億元、賣超上櫃股票417.83億元，陸資累計賣超上市股票8.07億元、賣超上櫃股票2.92億元，整體外資前11月合計賣超台股1兆605.84億元，單11月反手買超台股達1884億元。（編輯：楊凱翔）1111205