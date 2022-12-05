台積電效應 新東向聯盟成立助台商赴美

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（中央社記者江明晏台北5日電）台積電前進美國亞利桑那州設廠，掀起產業東向浪潮與供應鏈移轉，台美產學界先前已籌組成立台灣新東向聯盟，由崇越科技董事長郭智輝出任理事長，助力台商赴美投資。

台積電美國亞利桑那州新廠6日將舉行首批機台設備到廠典禮，掀起產業東向浪潮，台灣新東向全球產學研聯盟協進會與數位治理協會合作，已於11月10日舉行成立大會。

成立大會選出崇越科技董事長郭智輝出任理事長，3名副理事長分別為帆宣系統科技董事長高新明、KPMG安侯建業聯合會計師事務所（台灣所）執行長吳麟、台灣數位治理協會理事長陳春山，以及陳孝昌擔任新東向大聯盟執行長、光濟科技執行長鄭宗宜擔任新東向大聯盟秘書長。

陳孝昌指出，台灣新東向聯盟的總體目標是促進台灣和北美之間的長期關係交流，並致力於具體事項包括推動東協印度、台灣、美國和跨國企業的大學建立國際人才庫計畫；以產業為別，整合有意投資北美區域的企業，參與共同感興趣的聯合促銷活動，例如教育和人才庫、文化交流、貿易和投資等領域及公司設置。

台灣新東向聯盟期許，能在未來台美的黃金十年內匯集成員共同努力，在新東向的主軸戰略引導下，創造台灣全球新價值、促進產業升級、社會國際化、全民共益以及台美日及新南向多贏生態等成果。

台灣新東向聯盟指出，匯聚產學研的各方能量，今年度協助核心半導體產業前進美國考察，助力台積電與供應鏈在美國設廠，明年將繼續組團前進美國考察，協助台商了解在美國發展所需的制度、稅法與ESG規範等。（編輯：蘇志宗）1111205