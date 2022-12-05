更多編輯台推薦新聞：
4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台
文化

4金作曲家陳揚過世享壽66歲 魯冰花、桂花巷傳唱全台

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
非本國籍無健保確診者 112年元旦起需自費治療
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 產經

台積電1奈米廠落腳龍科 竹科：先導計畫已報行政院

2022/12/5 14:29（12/5 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹5日電）竹科管理局長王永壯今天表示，台積電未來1奈米廠將落腳竹科龍潭園區，龍科3期擴建計畫的先導計畫已於11月中旬報國科會轉行政院，進度正常。

竹科管理局今天召開記者會，邀請兩家區內廠商台基盟生技及歐特明出席，介紹產品及說明營運狀況。對於媒體關心台積電2奈米及1奈米廠推動進度，王永壯說，一切正常。

王永壯表示，台積電1奈米廠將落腳龍潭園區，龍科3期擴建計畫的先導計畫原先預計11月底出爐，竹科管理局於11月中旬已將先導計畫報國科會轉行政院。

展望明年景氣，王永壯說，近幾個月竹科園區營業額有成長趨緩情況，預期明年挑戰性會比較大。先前竹科有1家廠商實施無薪假，目前已恢復正常，區內沒有廠商實施無薪假。

至於裁員的情況，王永壯表示，竹科內有廠商裁員，不過沒有異常裁員的情況發生，有些是廠商例行性進行汰弱留強。

對於新竹市長當選人高虹安日前到訪，王永壯說，主要是希望新竹市政府能將竹科X基地週邊設施建好，並由新竹縣市政府及竹科管理局一起合作，解決園區交通問題。（編輯：張均懋）1111205

#王永壯
#竹科
#台積電
王永壯
竹科與史瓦帝尼皇家科技園區 簽署科技合作備忘錄 竹科寶山二期擴建計畫順利 台積電2奈米廠開始整地
高虹安
全台縣市首長當選名單 中選會公告一次看 高虹安前主管遭牽連丟官？資策會駁：無選後追殺
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電尾盤翻黑 台股失守萬五