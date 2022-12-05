台積電1奈米廠落腳龍科 竹科：先導計畫已報行政院

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（中央社記者張建中新竹5日電）竹科管理局長王永壯今天表示，台積電未來1奈米廠將落腳竹科龍潭園區，龍科3期擴建計畫的先導計畫已於11月中旬報國科會轉行政院，進度正常。

竹科管理局今天召開記者會，邀請兩家區內廠商台基盟生技及歐特明出席，介紹產品及說明營運狀況。對於媒體關心台積電2奈米及1奈米廠推動進度，王永壯說，一切正常。

王永壯表示，台積電1奈米廠將落腳龍潭園區，龍科3期擴建計畫的先導計畫原先預計11月底出爐，竹科管理局於11月中旬已將先導計畫報國科會轉行政院。

展望明年景氣，王永壯說，近幾個月竹科園區營業額有成長趨緩情況，預期明年挑戰性會比較大。先前竹科有1家廠商實施無薪假，目前已恢復正常，區內沒有廠商實施無薪假。

至於裁員的情況，王永壯表示，竹科內有廠商裁員，不過沒有異常裁員的情況發生，有些是廠商例行性進行汰弱留強。

對於新竹市長當選人高虹安日前到訪，王永壯說，主要是希望新竹市政府能將竹科X基地週邊設施建好，並由新竹縣市政府及竹科管理局一起合作，解決園區交通問題。（編輯：張均懋）1111205