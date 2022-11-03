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半導體落腳龍潭 經部：推動再生水並擴大區域調度

2022/11/3 17:05
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（中央社記者曾智怡台北3日電）傳台積電1奈米廠將落腳桃園，外界關切龍科三期用水用電問題，經濟部今天表示，將推動桃園地區再生水並擴大區域調度水量，充分供應擴建需求；另大潭電廠新燃氣機組均在進行中，未來會持續加強區域電網及高壓雙迴路設計。

行政院長蘇貞昌今天率各部會首長赴竹科龍潭園區視察，並宣布啟動桃園龍潭園區三期的報編計畫。經濟部長王美花陪同視察也表示，經濟部會預先準備水電，協助台灣半導體產業發展，持續在全球保持關鍵領先優勢。

關於龍科三期用水，經濟部水利署透過新聞稿表示，由於市府近年持續提高污水下水道接管率，經評估桃園地區尚有再生水供水潛能，中央與地方將攜手推動桃北、中壢及文青再生水廠，且半導體廠也可自行產製再生水供水。

另外，自來水部分已在桃園地區辦理相關增供水源工作，並透過西部廊道供水管網（珍珠串）計畫進行板新、桃園與新竹地區水源聯合調度運用，未來將配合環評要求及建廠時程，充分供應園區擴建所需用水。（編輯：潘羿菁）1111103

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