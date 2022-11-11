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台積電魏哲家：高雄廠7奈米僅暫時延後 不會改製程

2022/11/11 11:33（11/11 12:06 更新）
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總裁魏哲家11日表示，高雄廠的7奈米僅暫時延後，並不會改變製程。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
總裁魏哲家11日表示，高雄廠的7奈米僅暫時延後，並不會改變製程。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹11日電）台積電7奈米製程需求趨緩，調整高雄廠7奈米製程建置計畫。總裁魏哲家今天表示，高雄廠的7奈米僅暫時延後，並不會改變製程。

受智慧型手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲影響，台積電第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，並可能延續到2023年上半年。魏哲家於10月法人說明會中說，高雄廠原本規劃2座廠，7奈米方面將略有調整，28奈米部分將按進度進展。

魏哲家今天出席工研院院士授證典禮，他在會後受訪時說，高雄廠7奈米僅暫時延後，並不會變更製程，28奈米以後會擴產。

台積電預計12月舉辦美國亞利桑那州廠首批機台設備到廠典禮，魏哲家是否會出席，他並未正面回應。此外，對於台積電傳出有意在桃園建置1奈米廠，魏哲家也未回應。

魏哲家表示，台達電董事長海英俊是台積電獨立董事，獲選為工研院院士，今天特地來致意。（編輯：張良知）1111111

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