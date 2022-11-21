台積電：高雄廠動工 2024年如期量產

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（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工廠台積電今天表示，高雄廠在整地後，目前正式動工建廠，將依計畫於2024年量產。

台積電7奈米製程第4季產能利用率出現鬆動情況，高雄的7奈米廠建置時間暫時延後，28奈米廠仍按進度進行，台積電高雄廠的動向備受各界關注。

市場傳出，台積電28奈米廠工程案於上週五決標，由互助營造承攬施工。台積電對此並未正面回覆，僅表示高雄廠在整地後，正式動工建廠。

台積電規劃高雄廠於2024年量產；台積電高雄廠位於楠梓產業園區，為中油高雄煉油廠舊址，高雄市政府期待結合橋頭科學園區、路科及南科，打造成為半導體產業聚落。

至於市場傳出，台積電取代對手三星（Samsung），搶下特斯拉（Tesla）新世代全自動輔助駕駛晶片訂單，台積電並不回應。（編輯：林興盟）1111121