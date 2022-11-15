視察台積電建廠進度 高市府：113年營運目標不變

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高雄市副市長羅達生（左）14日到高雄楠梓產業園區視察，關心園區開發施工及台積電高雄廠建廠進度。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄楠梓產業園區今年8月動土，高雄市副市長羅達生昨天到園區視察，並關心將進駐的台積電建廠進度；羅達生要求經發局展現高效率與台積電合作，讓高雄廠113年營運目標順利完成。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，羅達生昨天前往楠梓產業園區視察整體工程進度，並聽取楠梓產業園區開發施工及台積電高雄廠建廠進度，也針對園區滯洪池、配水池及基地內通路、既有地下結構物排除等問題進行現場勘查。

羅達生說，台積電在楠梓產業園區設置2座晶圓廠計畫並無改變，其中28奈米特殊製程已先行投入建廠，市府工務局積極協助台積電於9月22日取得建照後，目前高雄廠包含基礎開挖、基樁施工等工程，都如預期進度積極進行中。

羅達生也當場要求經發局完善各項協調作業，以最高效率方式，使園區公共工程建設與台積電建廠工程同步進行，讓高雄廠於民國113年營運目標順利完成。

羅達生強調，打造完整半導體產業鏈，帶動高雄產業與城市的升級轉型，是市長陳其邁重要政策，楠梓產業園區是南部半導體S廊帶的關鍵拼圖，隨著台積電進駐及營運，將吸引更多半導體設計、製造、封測、材料及設備廠商投資高雄。

羅達生說，整體半導體產值將達新台幣兆元規模，也將為高雄在地石化、金屬、機電及服務業帶來龐大市場商機及轉型契機，市府也將以產學大聯盟方式，推動多元人才的發展，滿足產業所需，讓高雄在地學子都能貢獻所長。

經發局長廖泰翔說，楠梓產業園區8月動土後，隨即展開台積電建廠與園區公設同步動工，目前如施工圍籬、阻隔鋼板樁及施工便道等公共工程先期基礎工程已近完工，未來市府將與台積電在互信基礎下，持續推動高雄廠建廠作業。（編輯：陳仁華）1111115