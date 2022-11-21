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張忠謀：台積電3奈米之後也會去美國設廠

2022/11/21 12:11（11/21 13:35 更新）
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「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日上午在總統府舉行，台灣APEC領袖代表張忠謀（中）出席，說明此行成果。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日上午在總統府舉行，台灣APEC領袖代表張忠謀（中）出席，說明此行成果。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台積電創辦人張忠謀今天證實，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3奈米廠；他表示，5奈米廠之後，3奈米也會過去。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會19日圓滿落幕，張忠謀在場內的國際記者會擠進30家媒體，其中外媒占了至少2/3，規模前所未見。除了兩岸等國際政治議題，台積電亞利桑那州設廠進度更是美國媒體關切核心。

總統府今天上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，由於今年度仍由有「半導體教父」之稱的張忠謀擔任領袖代表，張忠謀也再次被詢問台積電先進製程外移的看法。

張忠謀表示，以台積電在美國投資為例，預計在美國亞利桑納州建置5奈米晶圓廠，這是美國最先進的製程，但在台灣並不是，台灣已經有3奈米了，換句話說，台積電在美國投資5奈米只是「N-1」，比台灣最先進製程在往後一代。

媒體追問，3奈米廠是否也可能會前進美國亞利桑那州，張忠謀回答：「之後，是5奈米之後」。

儘管先前已有外媒報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3奈米廠，當時台積電並未證實，僅表示台積電目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益；有鑑於客戶對台積電先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計畫。

張忠謀今天這番言論，也是首次證實台積電繼5奈米廠之後，還會擴大赴美投資3奈米廠。（編輯：趙蔚蘭）1111121

#張忠謀
#台積電
#美國
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