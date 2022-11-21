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張忠謀自評APEC成果完美 總統肯定代表團達成任務

2022/11/21 13:20（11/21 13:39 更新）
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「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，國安會副祕書長徐斯儉（左起）、行政院政務委員鄧振中、台灣領袖代表張忠謀回答媒體提問。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會21日在總統府舉行，國安會副祕書長徐斯儉（左起）、行政院政務委員鄧振中、台灣領袖代表張忠謀回答媒體提問。中央社記者鄭傑文攝 111年11月21日
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（中央社記者葉素萍台北21日電）APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀今天說，以台灣的角度來說，這次APEC是有相當完美的成果。國安會副秘書長徐斯儉說，總統蔡英文肯定代表團順利達成任務。

總統府今天在大禮堂舉行「2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會。

張忠謀致詞指出，這次去APEC（亞太經濟合作會議），是4年以來第一次真正的面對面的會議，參加的領袖都很高興，正式會議蠻多，非正式會議也有充分討論。他說，以台灣的角度來說，是有相當完美的成果。

張忠謀表示，出發前、在總統任命他為這次APEC代表時，蔡總統指示3點，要他充分表達，他也遵照蔡總統指示、表達了。

他說，這3點包括，到底是要完全自由市場，還是要完全公平競爭，有不同意見，希望APEC國家都能夠正視分歧意見，正視以後才能一起找出平衡的解決辦法。

此外，張忠謀說，供應鏈的安全與供應鏈的韌性，跟供應鏈的創新與供應鏈的效率是不是相對的，是不是要一樣，就不能要第二樣，事實上應該是有一個平衡辦法。

張忠謀表示，蔡總統要表達的第二點，就是中華台北CHINESE TAIPEI願意積極與APEC夥伴在建立安全可信賴以及具韌性的供應鏈上共同合作，尤其是晶片供應鏈。

他說，蔡總統要他表達的第3點，就是在氣候變遷的控制方面，中華台北已經做多努力，而且也已經承諾2050年的淨零排放。

國安會副秘書長徐斯儉表示，蔡總統首先肯定這次代表團能夠順利的達成任務，總統尤其感謝張忠謀能夠再次擔任領袖代表，並且在與會期間積極與各會員國家領袖互動，完整傳達總統所交付的任務和立場，張忠謀這次擔任領袖代表，任務圓滿成功。

另外，澳洲總理日前在APEC暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。媒體追問張忠謀相關議題。

行政院政務委員鄧振中則代為回答表示，澳洲總理回答記者問題的時候，跟CPTPP的規定有不一致的現象，後來澳洲政府做了澄清，台灣政府非常感謝也歡迎澳洲政府表達對於台灣參加CPTPP的立場並沒有改變。（編輯：蘇志宗）1111121

#張忠謀
#徐斯儉
#台灣
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