不挺台入CPTPP？澳總理受訪重申支持立場未變

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯18日在APEC表示，只有被承認國家才能加入CPTPP，暗示澳洲「極不可能」支持台灣加入，但艾班尼斯後來受訪時重申，澳洲各黨對支持台灣加入的立場未變。

艾班尼斯（Anthony Albanese）18日在曼谷參加亞太經合會（APEC）時表示，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）僅有受承認的國家可加入，引發議論，他事後接受澳洲廣播公司新聞網（ABC News）訪問時做出澄清。

記者詢問艾班尼斯：「您昨天似乎說台灣不能加入CPTPP，因為它不是1個國家，或說台灣不是受承認的國家，事實並非如此。您是說錯話了嗎？」

艾班尼斯回答說：「澳洲立場沒有改變，但現階段，要加入得獲得一致同意，而目前正在討論細節的是關於英國的案子，這討論已經持續1年了。」

「現在有其他申請者，但大家還沒同意讓它們進入討論細節的階段，我們現在的狀況是這樣。我會說，澳洲各黨派在台灣問題上的立場也還是完全一致，任何申請都應根據實際狀況來處理。」

記者又問：「現在既然您對（中國國家主席）習近平打開大門，台灣、或說談論跟台灣有關的任何事，是否都會是更敏感的議題？」

艾班尼斯說：「不，我們的立場沒變，也不會變。」（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111120