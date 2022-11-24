台灣爭取入CPTPP 蘇貞昌指示透過APEC平台遊說成員國

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（中央社記者賴于榛台北24日電）APEC年會落幕，行政院長蘇貞昌今天指示，部會應跟理念相近的APEC會員體保持密切聯繫，讓台灣各項倡議與提案獲得支持，並要持續藉此平台遊說CPTPP成員國，支持台灣加入CPTPP。

2022年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議與年度部長會議日前落幕，這是自2018年巴紐年會後，首次舉辦的實體高階會議；台灣由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，國發會主委龔明鑫及行政院政務委員鄧振中共同率團與會，外交部與國發會今天赴行政院會報告上述會議參與情形。

國發會報告指出，今年APEC部長們通過3份重要文件，除部長聯合聲明（Joint Ministerial Statement , JMS）、領袖宣言外，領袖宣言附件「生物、循環及綠色經濟發展之曼谷目標」（Bangkok Goals on Bio-Circular-Green Economy）更是今年最重要的成果。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中說，APEC是亞太地區重要的多邊官方經濟合作論壇，也是台灣參與的國際多邊機制之一，加上今年是睽違3年實體舉行，盛況空前、備受注目。

蘇貞昌說，此行成果豐碩，感謝5度擔任領袖代表的張忠謀會中與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau） 等多國領袖及高階官員熱絡互動晤談，完整傳達總統蔡英文交代的任務。

蘇貞昌說，張忠謀向國際社會清楚傳達台灣3個重要立場，包括正視區域分歧的意見，共同找出平衡的辦法，其次是台灣願意積極和APEC夥伴共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈，第三是台灣有達到「2050淨零排放」的決心。

他要求，部會須持續與理念相近的APEC會員體保持密切聯繫，讓台灣各項倡議與提案獲得支持，同時要透過APEC平台與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國保持聯繫，遊說其支持台灣加入CPTPP。

2023年將由美國主辦APEC年會，蘇貞昌說，明年優先議題為相互連結（interconnectivity）、創新（innovation）、以及包容（inclusivity），請部會加強聯繫、研提明年相關計畫，並與美國合作加強推動進展。

蘇貞昌也提醒，國際貿易情勢仍快速變化中，變數挑戰不少，請各有關機關持續參與區域整合契機，與APEC各經濟體合作，開拓台灣國際空間，為區域和平發展作出具體貢獻。

目前APEC成員包含台灣，澳洲、汶萊、加拿大、智利、中國大陸、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國、美國及越南；CPTPP成員國則包含日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。（編輯：郭無患）1111124