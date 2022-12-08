英首相府：加入CPTPP可望2022年底前如預期完成協商

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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）進入最後協商階段，首相府一名發言人今天告訴中央社，目前協商未遭遇顯著障礙，英方評估今年底前可望如預期完成相關程序。

英國去年2月正式申請加入CPTPP，是這個標榜高標準的多邊自由貿易協定自2018年生效以來，第一個申請加入的非創始國，其申請過程被視為極具指標性，值得其他經濟體申請加入參考。

中國、台灣分別在去年9月16日、22日宣布提出申請加入CPTPP。政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今年6月中旬訪問英國時，曾與英國國際貿易部官員會面，針對CPTPP進行交流。

英國首相府一名發言人今天在一場簡報會回應媒體詢問時說，CPTPP各成員經濟體代表總計約150人目前正在倫敦開會，進行第4輪正式協商。英方評估，在今年底前完成必要程序、達成英方既定的加入CPTPP時程目標，「是非常有可能的」。

這名發言人回應中央社詢問表示，目前協商未遭遇顯著障礙；英方認為，「很有希望」如期完成談判。

媒體關切，原定今年底前出爐的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review）修訂版將延至何時問世。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）11月28日在一場指標性外交政策演說透露，新版報告將在「明年」發布。

首相府發言人指出，新版報告預計明年春季發布。這名發言人告訴中央社，可預期報告的發布時程將配合按慣例於3月公布的新財政年度春季預算計畫。

CPTPP有11個成員經濟體，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞；今年的輪值主席是新加坡，明年將由紐西蘭接棒。

CPTPP第6次執委會今年10月上旬在新加坡舉行。會後發布的CPTPP聯合部長聲明提到，作為先例，英國入會申請案對推進協定的高標準規則至關重要；各成員經濟體將依程序處理後續申請案，評估有意加入的經濟體是否有能力符合CPTPP的高標準。

英國新版外交國防安全政策綜合檢討報告是否將增加對中國的分析篇幅、提高中國的安全威脅等級，以及是否將首度提及台灣，都是外界關注焦點。（編輯：陳正健）1111208