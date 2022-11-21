台積電美國廠12月移機典禮 張忠謀：美商務部長將出席

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台積電赴美國亞利桑那州投資建置5奈米廠，並預計於12月6日舉行移機典禮，美國政府對此展現高度重視，台積電創辦人張忠謀今天表示，美國商務部長將搭乘來回12小時的飛機，親自出席當日典禮。

總統府今天上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返國記者會，今年度仍由有「半導體教父」之稱的張忠謀擔任領袖代表，台灣在半導體供應鏈的角色、台積電與各國的投資合作依舊是外界關注焦點。

張忠謀今天表示，他與太太張淑芬都會參加12月6日的移機典禮，當天美國主要客人會是台積電的大聯盟夥伴，也就是台積電客戶、供應商，跟台積電一起把智慧財產拿出來的第三者智慧財產供應商；台積電也請了幾位美國美國政府官員，很難得的是，美國商務部長已經答應出席。

張忠謀表示，美國商務部長將從華盛頓飛到亞利桑那州，飛行時間單程就要6小時，來回就花了12小時，是整整一天的行程；此外，也請了當地州長、參議員。

至於更高層級，張忠謀說，台積電還請了美國總統拜登，但不知道他會不會來。（編輯：趙蔚蘭）1111121