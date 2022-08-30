台積電快速擴產 美、日及高雄3座廠2024年量產
2022/8/30 14:11（8/30 14:44 更新）
台積電預計2024年將有美國廠、日本廠及高雄廠共3座廠投入量產。圖為4月5日拍攝的台積電熊本建廠工地。（共同社）
（中央社記者張建中新竹30日電）台積電快速擴產以滿足客戶需求，預計2024年將有美國廠、日本廠及高雄廠共3座廠投入量產，其中，高雄廠將於今年下半年動工興建。
台積電今天在新竹舉辦2022台灣技術論壇，晶圓廠營運一副總經理王英郎表示，台積電致力成為大家最信賴的技術產能提供者。
王英郎指出，台積電7奈米、5奈米及3奈米產能自2018年至2022年以複合成長率70%增加，其中，5奈米產能將是兩年前的4倍規模。
他表示，台積電同步擴充特殊製程產能，2021年至2022年12吋特殊製程產能將增加14%。
王英郎指出，台積電加速擴大全球生產據點，2017年至2019年平均每年增建2座廠，2020年至2022年平均每年增建6座廠。
王英郎表示，台積電南科晶圓18廠5期至9期廠房將是3奈米生產基地，於新竹建置2奈米廠，高雄廠將於今年下半年動工興建，2024年生產7奈米及28奈製程，於竹南設計先進封裝廠。
他指出，台積電美國亞利桑那州廠正在建造中，將於2024年量產5奈米製程。中國大陸28奈米廠預計今年第4季量產。日本廠預計2024年量產特殊製程。2024年共將有3座廠量產。（編輯：黃國倫）1110830
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