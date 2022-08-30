魏哲家：全球化有效率供應時代已過去 成本將急增

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台積電總裁魏哲家30日表示，過去追求全球化布局，如今為了安全戰略考量轉為區域化，也就是說，一個全球化有效率供應系統時代已經過去，成本會急速增加。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電總裁魏哲家今天表示，成熟與先進製程的半導體含量持續提升，單靠電晶體微縮已無法滿足產品要求，此外，過去追求全球化布局，如今為了安全戰略考量轉為區域化，也就是說，一個全球化有效率供應系統時代已經過去，成本會急速增加。

台積電2022台灣技術論壇今天在新竹國賓大飯店登場，這是台積電台灣技術論壇連續2年以線上方式舉行後，恢復舉辦實體論壇。魏哲家演說「新的世界、新的契機」。

魏哲家表示，如果沒有科技進步，現在大家可能都還會待在家裡發抖，因為不知道病毒對人類的侵害。他說，科技進步是大家共同創造出來。

他分享觀察到的3個改變，第一個改變是單靠電晶體驅動技術效能提升已經不夠，還要3D IC對外溝通，要用堆疊的方式。

第二個改變是各項產品半導體含量一直在增加，魏哲家表示，包括先進製程及成熟製程需求都在增加，技術也都在進步，都一樣重要。

第三個改變，供應鏈是個重要因素，魏哲家說，這牽涉到地緣政治。他表示，以前講全球化，為了安全，現在講區域化，美國、日本、歐洲及中國大陸各國政府都歡迎廠商前往當地設廠，一個全球化有效率供應系統時代已經過去，所有成本會急速增加，將與客戶緊密合作降低風險。

魏哲家說，台積電最重要的使命任務是要有技術應付層出不窮的發明，5奈米量產已進入第3年，累計生產超過200萬片，且技術每一年都在進步。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全親自出席說明與台積電的合作經驗，他表示，聯發科利用台積電4奈米製程技術打造天璣9000平台，未來將持續與台積電密切合作。（編輯：潘羿菁）1110830