傳明年1月晶圓代工漲價 台積電：不評論價格問題

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）媒體報導晶圓代工龍頭台積電因應通貨膨脹、成本上揚，明年1月起將續調漲晶圓代工價格，對此台積電今天上午接受中央社記者詢問表示，不評論價格問題。

自由財經25日晚間報導，供應鏈傳出台積電因應通貨膨脹、成本上揚，明年1月起將續調漲晶圓代工價格，先進製程平均調漲幅度3%，成熟製程約調漲5%-6%。對此台積電今天上午接受記者詢問表示，不評論價格問題。

受通膨等因素影響，電視、手機等消費電子需求趨緩，下半年半導體市況備受關注，市場也傳出半導體供應鏈調節庫存，晶圓代工廠成熟製程價格也跟著變化，不過IC設計業者日前表示，沒有聽說台系晶圓代工廠有變相降價情形。

台積電以往主要擴大先進晶圓製程資本支出，不過近年由於客戶急迫需求，台積電也擴大特殊製程資本支出。法人預估，台積電在特殊製程產能將增加50%，因應客戶需求。

台積電在先前法人說明會中坦言，需觀察原材料價格高漲、投資先進和成熟製程成本、海外投資等製造成本因素，此外留意不可控的匯率變數，長期來看，毛利率超過53%的目標仍可達成。（編輯：趙蔚蘭）1110826