台積電擬發行156億元公司債 新建擴建廠房用
2022/8/16 17:27（8/16 18:31 更新）
台積電16日決議發行新台幣156億元無擔保普通公司債，將用於新建擴建廠房設備。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
（中央社記者張建中新竹16日電）晶圓代工廠台積電今天決議發行新台幣156億元無擔保普通公司債，將用於新建擴建廠房設備。
台積電今天公告，預計發行的156億元無擔保普通公司債，其中，4年10個月期的甲類發行金額為20億元，5年期的乙類發行金額89億元，7年期的丙類發行金額22億元，10年期的丁類發行金額25億元。
甲類固定年利率1.65%、乙類固定年利率1.65%、丙類固定年利率1.65%，丁類固定年利率1.82%。台積電指出，將委任群益金鼎證券為主辦承銷商，募得資金將用於新建擴建廠房設備。
為支應產能擴充及污染防治相關支出的資金需求，台積電董事會於今年2月15日核准在600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，台積電今天公告的156億元無擔保普通公司債是111年度第5期公司債。（編輯：林淑媛）1110816
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