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不畏半導體景氣趨緩影響 台積電7月營收1867億飆高

2022/8/10 13:59（8/10 14:06 更新）
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台積電7月營運表現亮麗，營收達新台幣1867.63億元，創新高。（中央社檔案照片）
台積電7月營運表現亮麗，營收達新台幣1867.63億元，創新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電7月營運表現亮麗，營收達新台幣1867.63億元，創新高；法人樂觀預期，8、9月有望挑戰2000億元大關。

台積電自結7月營收1867.63億元，較6月增加6.2%，也較去年同期增加49.9%，並超越5月1857.05億元最高水準；累計前7月營收1兆2119億元，較去年同期增加41.1%。

法人表示，市場對於5奈米及7奈米製程需求強勁，是推升台積電7月營收創高的主要動力，不畏當前半導體產業景氣趨緩影響。

台積電預估第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值202億美元計，將季增約11.2%。法人推估，台積電後續8月及9月業績可望持續攀高，有機會突破2000億元關卡。

台積電預期，2022年產能將維持緊繃現象，全年美元營收成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），長期年複合成長率將達15%至20%。（編輯：潘羿菁）1110810

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