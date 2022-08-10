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台積電領跌 台股跌111點失守萬五

2022/8/10 13:48（8/10 14:25 更新）
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台股10日跌破萬五整數關卡。加權指數終場收在14939.02點，下跌111.26點，失守5日線。圖為投資人在證券行緊盯投資標的走勢。（中央社檔案照片）
台股10日跌破萬五整數關卡。加權指數終場收在14939.02點，下跌111.26點，失守5日線。圖為投資人在證券行緊盯投資標的走勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）受美聯準會（Fed）持續升息以打擊通膨的預期心理，加上美光財測示警，引發半導體股重挫，台股今天由台積電領跌，指數跌破萬五整數關卡。

加權指數終場收在14939.02點，下跌111.26點，跌幅0.74%，成交值新台幣1852.02億元，已連續3個交易日不到2000億元，8大類股漲跌互見，紡織、機電類股跌最深，金融股漲最多。

台積電盤中一度跌破500元整數關卡，收盤為500元，下跌1.96%；聯電收40.3元，下挫1.83%；大立光收2090元，跌1.18%，即將舉行法人說明會的鴻海收110元，漲0.92%。

貨櫃三雄長榮收103元，跌1.9%；陽明收91.1元，跌2.36%；萬海收103元，跌幅1.9%。

華南金收24.35元，上漲1.88%；富邦金收58.2元，漲0.52%，國泰金收46.4元，上揚0.65%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股關鍵在於缺量，兩岸關係緊張是原因之一，盤勢呈區間整理，以個股表現為主。

廖健佑分析，短線有業績題材的族群將隨業績、營收公布結束暫告一段落，接續可觀察即將發表新機的蘋概股，包括車用光學、印刷電路板（PCB）族群。（編輯：張均懋）1110810

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