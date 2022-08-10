台新藥眼科新藥解盲達標飆漲40% 台耀亮燈漲停

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）台耀子公司台新藥研發的眼科新藥APP13007人體第三期臨床試驗解盲達標，激勵興櫃的台新藥早盤一度飆漲40%，母公司台耀直接亮燈漲停。

台耀今天以漲停價50.9元跳空開出，漲停價及市價委買張數高掛約1萬張；台新藥開高一度衝上57.6元，漲幅達40%，不過短線獲利了結賣壓出籠，漲幅收斂，開盤不到1小時，成交量已爆出5400餘張，為掛牌來最大量。

台耀與台新藥9日同時停牌一天，進行三期解盲重大訊息記者會，宣布台新藥旗下眼科新藥APP13007人體第三期臨床試驗CPN-302數據分析結果達成試驗目的，主要療效指標的臨床及統計結果均顯示，APP13007顯著優於安慰劑。

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台新藥表示，臨床數據結果出爐後，下一步將與美國FDA進行Pre-NDA Meeting（新藥查驗登記送件前諮詢會議），目標年底前完成授權、明年上半年向美國FDA申請藥證；授權及銷售規劃會先以美國市場為主。

此臨床試驗是一個多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，用於評估APP13007對於白內障手術後發炎反應疼痛的治療效果及安全性，以及手術後角膜內皮細胞變化追蹤的子項研究，總受試人數為370人。（編輯：張均懋）1110810