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市場恐慌情緒降溫 7月台灣金融風險指數終止連2升

2022/8/10 12:45（8/10 13:00 更新）
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台灣金融研訓院公布7月台灣金融風險指數終止連2升，主因美國聯準會7月升息符合市場預期，加上原物料價格回穩。（中央社檔案照片）
台灣金融研訓院公布7月台灣金融風險指數終止連2升，主因美國聯準會7月升息符合市場預期，加上原物料價格回穩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北10日電）美國聯準會（Fed）7月如預期升3碼，經濟衰退和後續積極升息的市場預期淡化，加上原物料價格回穩，台灣金融研訓院公布7月台灣金融風險指數終止連2升，回落至97.7分。

金融研訓院今天公布7月台灣金融風險指數為97.7分，終止先前連2月走升。主因美國聯準會7月升息符合市場預期，加上原物料價格回穩，7月海內外市場恐慌指數明顯較6月滑落。

觀察房市風險變化，金融研訓院表示，台北市住宅租金上揚幅度超越房價漲幅，使住宅房價租金比連2個月下滑，不過商辦成交價格漲幅較租金明顯，帶動整體不動產風險略微增加。

股市方面，台股本益比已連2個月維持約10.8倍，收益率連2個月逾8%，金融研訓院評估，台股風險呈現和緩態勢。

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至於海外市場風險較6月下降，金融研訓院分析，主要是因為台灣金融業重要曝險地區，包含美、中、日、歐7月加權恐慌指數（VIX）較6月明顯趨緩，但仍須留意相關地區金融市場加權信用風險指數（CDS）仍有攀升的現象。

觀察金融部門穩定度，金融研訓院表示，國銀放款業務控管良好，7月整體逾放比及呆帳覆蓋率可望持續維持在歷史最佳表現，銀行資產品質持續維持平穩狀態。（編輯：張均懋）1110810

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