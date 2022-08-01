7月PMI見24個月來首度緊縮 中經院示警需求疲軟

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中經院1日公布7月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），指數大跌5.8個百分點，中斷24個月擴張，轉為緊縮。圖為高雄港區碼頭內貨櫃堆疊置放。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北1日電）中經院今天公布7月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI），指數大跌5.8個百分點來到47.8%，中斷24個月擴張，轉為緊縮，是2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院表示，製造業業者提到終端需求疲弱，去庫存壓力大，團隊建議廠商要留意應收應付帳款，確保有足夠現金因應下半年的不確定性。

中經院院長張傳章表示，領先反映景氣動態的新增訂單指數已連續4個月緊縮，指數大跌10.8個百分點到36.6%，為2020年6月以來最快緊縮速度。經過季節調整的生產指數，只有維持1個月擴張就轉為緊縮，來到43.8%。

張傳章指出，6大產業中，4大產業回報PMI緊縮，依緊縮速度排序為電子暨光學產業（45.5%）、 電力暨機械設備產業（47.2%）、基礎原物料產業（47.3%）與化學暨生技醫療產業（49.2%）。只有交通工具產業（55.5%）與食品暨紡織產業（54.8%）PMI仍呈現擴張。

張傳章表示，製造業未來6個月展望已連續3個月呈現緊縮，續跌7個百分點到30.1%，是2020年5月以來最快緊縮速度。

整體而言，張傳章指出，製造業終端需求持續緊縮，廠商去庫存不易，金屬、塑化、原物料報價回跌，面對下半年不確定性，製造業者開始調整應收應付帳款、篩選客戶、提高現金部位，降低資金斷鏈風險。團隊建議，尤其沒有議價能力或是客戶較集中的廠商，最好確保手中有足夠現金，以因應未來不確定性。

不過，非製造業則相對理想，跟製造業呈現兩樣情。張傳章表示，7月未經季調的台灣非製造業經理人指數（NMI）中斷連續2個月緊縮轉為擴張，指數續揚7個百分點到56.7%，沒經過季節調整的商業活動跟新增訂單指數，雙雙上揚超過10個百分點，是NMI大幅上升的主因。

張傳章表示，雖然商業活動與新增訂單在低基期下好轉並中斷連續2個月的緊縮轉為擴張，未來6個月展望指數仍連續4個月緊縮。不過，跟製造業攸關的批發、運輸、倉儲等業者，還有受到通膨、升息、股價回檔等影響，讓非製造業者對未來相對保守，原物料價格回檔不夠，營運成本還是快速攀升，產業還是要審慎應對資金可能的斷鏈風險。

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展望下半年，張傳章指出有3大不確定性，第一，若國內疫情趨緩，第3、4季消費力道拉升，全年經濟成長率會比較樂觀；第二是近期油價、大宗物資價格稍微回跌，是否為短暫現象還要觀察。

張傳章指出，第三，國際貨幣基金組織（IMF）最近下修全球經濟成長率到3.2%，兩大經濟體美國下修到2.3%、中國下修到3.3%，美、中是台灣主要出口國，是否影響出口還要觀察。（編輯：翟思嘉）1110801