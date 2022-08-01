工總發布白皮書 苗豐強：推動台灣成為區域運籌中心

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）工總今天發布「2022年工總白皮書」並提出9大建言，理事長苗豐強強調，在全球在地化趨勢下，今年白皮書提出推動台灣成為「區域運籌中心」，藉此讓產業「全面轉骨」，維持台灣的經濟成長與發展動能。

全國工業總會今天舉辦「2022年工總白皮書發表記者會」，會中由苗豐強開場致詞，接著由秘書長陳益民說明今年的白皮書內容。今年工總白皮書，包括8個單元，涵蓋74項議題、208項建議，並提出9大面向建言。

苗豐強致詞表示，今年是工總連續第15年發布白皮書，也是他擔任理事長後出版首本白皮書，盼從產業界的角度，提出中肯、客觀、具備可行性的產業政策建言，為國家永續發展盡一份心力。

苗豐強以過去數十年的全球化所帶來的資源分配不均、貧富問題日益加大、環境汙染等問題，談到近期的美中貿易戰、COVID-19疫情，並認為供應鏈更加分散，朝向區域化與在地方發展。

苗豐強說，全球在地化慢慢成為新趨勢，無論國家或是企業，都必須因地制宜，在決策架構與行動方針納入在地思維與觀點，透過「思考全球化、行動在地化」創造全新的供應鏈思維。

他進一步指出，因此今年白皮書提出推動台灣成為「區域運籌中心」重要建議，盼藉此透過「在地思維」的觀點，作為新的國家戰略發展起點，同時盼於後疫情時代，台灣能在現有的製造業基礎上，成為全球進入亞太供應鏈的關鍵樞紐，進而連結國際、深耕台灣。

苗豐強認為，若能夠強化製造業、服務業對接與串連，加強金融業革新及法規鬆綁，能讓台灣在亞太產業鏈中扮演資源整合功能，讓台灣產業結構朝向多元化發展，藉由產業全面轉骨，維持台灣的經濟成長與發展動能。

對於近期台灣迎來史上最大投資潮，苗豐強認為應將其視為改變與調整產業體質的契機，台灣半導體產業表現雖非常亮眼，但產業過度集中，傳產與中小企業在通貨膨脹與供應鏈變化下正面臨極大困難。

苗豐強說，為協助解決產業經營問題，政府須加大力道推動新興產業，促進關鍵零組件與重要材料產業發展，加速技術移轉與產業國產化，這樣才有機會精進台灣技術與人力素質，增強產業體質。

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苗豐強也談及政府應持續注意區域全面經濟夥伴協定（RCEP）未來發展、2050淨零碳排、糧食與能源危機或是通膨帶來的成本增加，他強調這些比以往問題更棘手，沒人能置身事外，台灣更須謹慎應對內外在情勢變化，確保兩岸關係和平發展，讓台灣在既有的經濟軌道上穩定成長。

最後，苗豐強表示，因此今年白皮書就上述共提出74個議題、208項具體政策建議，這些建議都是來自於全台產業界、學者專家寶貴建議，盼未來政府政策制定，能納入這些寶貴意見。（編輯：潘羿菁）1110801