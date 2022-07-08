工總成立產業碳中和聯盟 3策略助企業落實減碳

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（中央社記者曾智怡台北8日電）因應綠色供應鏈減碳潮流衍生的碳管理需求，工總今天宣布成立「產業碳中和聯盟」，未來將以強化產業碳管理能力、建立產業減碳服務平台、推動多元化「以大帶小」作法等3項重點策略落實減碳。

工總於下午舉辦「產業碳中和聯盟成立大會」，邀請鋼鐵、石化、水泥、紡織、造紙等共30家產業公協會共同宣示邁向2050淨零排放的目標，邀請經濟部長王美花見證。

工總理事長苗豐強致詞表示，面對2050淨零排放帶來的碳邊境稅、碳費，業界已加速致力於減緩氣候變遷與降低溫室氣體排放；有鑑於民間自組淨零行動或氣候聯盟的單位越來越多，工總配合政府推動政策，響應以大帶小，將帶領各產業公會及企業會員，逐步建立碳管理能力。

苗豐強表示，除了向社會各界宣示推動目標，未來期待號召更多產業投入，讓成熟的減碳技術與經驗得以傳承，攜手供應鏈接軌國際。

工總將在6至8月間針對食品、紡織、化學皮膠、機電、金屬、營建工程及特區工業等產業，辦理20場次碳盤查暨碳足跡講習會，推廣企業建立自主碳管理能力，提升企業推行自主減碳意願。

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王美花致詞表示，感謝工總響應經濟部淨零轉型的策略規劃，推動成立產業碳中和聯盟，並肯定率先加入聯盟的公會及會員廠商，未來經濟部將透過政策協助產業一起落實淨零轉型，讓台灣製造轉型為低碳供應鏈，所生產的低碳產品能成為國際大廠的優先選擇。

經濟部工業局透過新聞稿表示，將提供輔導資源協助聯盟推動，如協助評估能源管理系統及建置ISO50001系統、導入高效率節能技術及節能輔導、中小企業碳盤查輔導及企業減碳輔導、產品環境足跡分析、提供溫室氣體抵換專案計畫的技術協助等。（編輯：潘羿菁）1110708