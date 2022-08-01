苗豐強：歐洲將核能視為環保 盼台灣以3角度思考核電

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（中央社記者鄭鴻達台北1日電）工總今天發布2022年白皮書，談到核能，理事長苗豐強指出，台灣為了節能減碳改用燃氣發電，不過液化天然氣需要低溫運送，等於在外國耗費能源；如今歐洲將核能視為環保能源選項，盼台灣以科學、環保、數學角度重新思考，重新檢視「環保」定義。

全國工業總會今天舉辦「2022年工總白皮書發表記者會」，苗豐強開場時談及能源議題，表示台灣過去幾年的GDP都在成長，其中包含外銷與服務業產業成長，但若以數學角度來看，GDP的成長與節能減碳、供電結構彼此間多少有矛盾。

苗豐強說，若要維持GDP成長，又要節能減碳，且供電問題也沒解決，就應重新檢討「環保」的定義。他解釋，多年來大家認為核能不環保、不安全，然目前台灣以燃煤、燃氣發電為主，但台灣是島國，應就不同能源來源做最佳化組合。

苗豐強強調，應以科學方法重新檢視「環保」的定義，如今歐洲將核能視為環保的能源選項，產業界也都要挑起節能減碳的責任，這對GDP的成長，與引導產業投資與用電結構，都有重要影響。

苗豐強表示，如今台灣在引導企業回台投資，但碳排量仍持續成長，雖然政府將許多燃煤發電機組改燃氣，但液化天然氣（LNG）仍要以低溫運送進口，這就會在外國使用許多能源，以冷卻並高壓運輸。

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苗豐強說，燃氣發電的碳排雖比燃煤好一點，但仍有不少碳排，若不考慮核能，此方程式可能就解決不了，執政黨目前認為不用核電，但仍希望政府能重新討論，以科學、環保、數學的角度重新思考。

苗豐強也建議，若政府能找出解決辦法當然很好，但不應要排除其他乾淨、環保的能源選項，可思考包含小型核能發電，以及包括將鈾燃料、核廢料重新加以利用的技術，能源政策不應迷信特定選項。（編輯：潘羿菁）1110801