中經院下修今年經濟成長率至3.56% 估CPI達3.11%

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中經院19日發布最新經濟預測，把台灣今年經濟成長率預測值從3.96%下修到3.56%，今年消費者物價指數從2.56%上修到3.11%。圖為高雄民眾前往新興區逛街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北19日電）中經院今天發布最新經濟預測，考量各國經濟下行風險增加，加上通膨與國內疫情對第2季民間消費影響，把台灣今年經濟成長率預測值從3.96%下修到3.56%，今年消費者物價指數（CPI）從2.56%上修到3.11%。

中經院今年4月把台灣經濟成長率上修到3.96%，預估台灣今年 CPI CPI小百科 消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。 可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。 資料來源：主計總處 看更多 關閉 年增率為2.56%。中經院今天舉行2022年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會。

中經院院長張傳章表示，這次主要是考量通膨情勢，以及國內疫情影響第2季民間消費動能，因此下修國內經濟成長率。不過，台灣經濟成長率表現已經連續4年（2019年到2022年）達到3%以上，預估今年各季成長率分別為3.14%、2.85%、4.28%跟3.91%，成長模式呈現內外皆溫情形。

張傳章表示，國內需求貢獻2.03個百分點，其中民間消費貢獻1.25個百分點，預期下半年因為管制逐漸放鬆，經濟活動逐漸恢復，可望有別於前2年負貢獻情形；固定資本形成貢獻1.04個百分點以及其他項目貢獻-0.26個百分點；國外淨需求貢獻1.53個百分點。

在通膨部分，張傳章指出，因為俄烏戰爭導致能源、糧食價格激烈起伏，供應鏈瓶頸近期雖有緩解，但主要國家物價還是持續走揚，國內因輸入物價走升，導致躉售物價指數（WPI）維持兩位數的年增率，預估台灣今年WPI年增率13.57%，並推升CPI年增率到3.11%。

張傳章指出，台灣7月CPI預估還是會超過3%，後續必須關注原油價格還有俄烏戰爭是否變成長期化現象等。台灣今年全年CPI預估雖然超過3%，但跟歐美國家相比，台灣還算平穩。

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匯率部分，中經院指出，各國貨幣政策調整時程有別，在利差因素考量下，美元匯價一枝獨強，預估新台幣兌美元匯率2022年均價約為29.23元，趨勢逐季走貶，較2021年的平均匯率28.02元貶值4.32%，仍在5%波動幅度內。就業情勢預估全年失業率約為3.67%。

展望未來，張傳章點出5大不確定性因素，第一是須觀察變種病毒後續影響；第二是主要國家貨幣政策升息速度跟因應通膨的措施；第三為中國內外情勢發展，房市爛尾樓事件須留意是否演變成更大的風暴；第四是國內投資成長跟廠商布局是否受到經濟下行風險影響；第五是地緣政治干擾。（編輯：趙蔚蘭）1110719