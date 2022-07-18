爛尾樓停貸 中國官方擬設寬限期暫不追究屋主

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彭博社引述知情人士透露，面對爛尾樓屋主集體停繳貸款風波，中國金融監管部門正考慮為這些爛尾樓屋主提供寬限期。圖為2021年4月雲南昆明一座興建中的建案。（中新社）

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（中央社台北18日電）彭博社引述知情人士透露，面對掀起巨大風暴的爛尾樓屋主集體停繳貸款風波，中國金融監管部門正考慮為這些爛尾樓屋主提供寬限期，並要求各銀行暫時擱置對這些屋主的司法追訴。

知情人士指出，銀行除了暫擱司法追訴外，在金融監管部門授意下，這些爛尾樓屋主的銀行徵信紀錄，也暫時不會受到影響。

至於停繳貸款的具體寬限期，根據透露，中國金融監管部門將因地制宜，由地方政府和銀行視各建案的實際情況作決定。

報導指出，設置還貸寬限期有助於安撫購房者，並短期修復市場對中國房地產業的悲觀情緒，也將為建商交屋爭取時間，維護房地產市場信心。

另一名知情人士則透露，中國監管部門已要求中國建設銀行試辦，與符合條件的地方政府合作設立基金，購買一部分興建中的建案，並改建為公租房，以緩解房地產持續走弱的風險。

目前，中國建設銀行是全中國房地產抵押貸款規模最大的銀行。

截至發稿為止，主管機關中國銀保監會及中國建設銀行均未對這項傳聞及媒體查證，作出回應。

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中國銀保監會17日晚間透過旗下的中國銀行保險報表態，承諾將更加有力推動相關工作。包括指導銀行助推建案儘早復工交屋，千方百計推動「保交樓」。同時加強與住建部、人行等部門協同配合，支持地方更加有力地推動「保交樓、保民生、保穩定」工作。

中國國家統計局15日公布數據顯示，上半年中國房地產開發投資額、商品房銷售量和銷售額全面下滑。而數百個建案的屋主更因為建商資金鏈斷裂，導致建案停工成為爛尾樓而發起串聯，集體停付房貸，更讓中國房市雪上加霜。（編輯：邱國強）1110718