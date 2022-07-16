武漢最高學歷樓盤成爛尾樓 買房者人生被拖垮

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（中央社記者16日電）被稱為武漢「最高學歷樓盤」的綠地光谷星河繪，許多業主是碩博士學歷的高科技人才，如今也淪為爛尾樓受害者。他們不惜冒著可能被列入徵信黑名單的風險，串連集體停繳房貸力爭復工交樓。

綜合大眾網、天目新聞及南方周末等陸媒報導，被稱為武漢「最高學歷樓盤」的綠地光谷星河繪，位於高新技術企業雲集的武漢光谷。該樓盤2400餘戶業主，1414人具有大學及以上學歷，占比近6成，其中碩士341人、博士41人。

星河繪業主們10日發布「停貸告知書」，申請自合約交房日即今年12月31日起，停止向貸款銀行償還個人貸款的每月還款，直至樓盤完工驗收合格交付。

據報導，業主中既有武漢疫情中抗疫的護士、網路大廠的高級工程師，也有律師、醫生、會計等。他們根據自己的工作特長，將維權群組分為了工程組、法務財務組、媒體組、線下活動組、資料收集組。

其中一名「停貸」業主葉晴表示，2020年12月以人民幣70萬元（約新台幣309萬元）首付購買一個房子，每月房貸8000多元。

她說，當年這個樓盤非常受歡迎，半年內開盤9次全部售罄，自己和丈夫都是來自湖北的普通農村家庭，房子是婚後居所，買房後丈夫從廣州辭職到武漢工作，她今年初已懷孕。

但現在20棟樓中僅有幾棟封頂，葉晴的房子在20樓，還沒蓋到那一層。

葉晴說，「我以後的30年，可能都要背負徵信帶來的影響，但是我沒有辦法了」。她甚至想到最壞情況下，孩子出生後跟丈夫離婚，把小孩給他，房子留給自己，徵信只影響她一人。

另一名在上海從事資訊科技工作的買家吳天說，該樓盤停工後，他曾多次請假到武漢維權，過程非常煎熬。

他說，「停貸」可能會面臨不能高額消費、無法乘坐飛機、高鐵等，甚至孩子上學也會有影響，但「沒辦法，我不可能對著空氣還30年房貸。我只能先跟我老婆離婚，把孩子放到我老婆名下，然後開始強制停貸。」

另一名買房者林峰，畢業於中國知名大學，曾在知名建築央企工作，目前在中國排名前十大的房企工作。他直言：「停貸是無奈之舉，房企人竟然買到爛尾樓，可笑又可氣。」

據報導，星河繪業主和開發商此前進入了曠日持久的「扯皮」中，參加了不下10次談判。在一次又一次會談、投訴中，業主們逐漸拼湊出星河繪專案的問題所在：違規劃轉預售帳戶資金。

綠地光谷星河繪全體業主發出的停貸告知書指出，自2020年12月該樓盤首次開盤，半年內預售回款達48億，但2021年8月起停工，直到2022年7月有7.25億元重點監管資金被開發商挪用，樓盤工程完成不足35%，現在樓盤建設資金缺口近8億元。

「最高學歷樓盤」淪爛尾樓，連日來在網路引發關注後，自媒體「風雲武漢」微信公眾號發布，綠地光谷星河繪今天終於「復工」。據業主現場查看，A、B兩區各有50人左右復工。工人們在工地大門領取飲用水、西瓜等「送清涼」物資，並大喊「綠地光谷星河繪加油」等口號。

根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至16日，中國已有284個樓盤發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

報導指出，這次爛尾樓業主的博奕手段跟以往不同，將「炮口」對準銀行，而非與開發商對陣。因為銀行按揭（房貸）款項已發放給開發商，如果業主大規模停止還款，會形成銀行壞帳。不過，業主同樣付出很大代價，一旦棄貸很可能會損失數十萬元的首付。

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報導提到，2018年廣東省最高法院有過判例，招商銀行沒有將貸款支付到預售款專用帳戶，而轉到開發商另一個帳戶，導致資金被挪用、項目爛尾，判決開發商交房前，購房人可不還貸。

不過君澤君律師事務所（杭州）創始合夥人何立志表示，爛尾樓是購房人和開發商之間的法律問題，與銀行無直接關係，即使開發商爛尾，個人停貸或斷貸仍屬違法。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110706