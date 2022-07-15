中國爛尾樓停貸風暴主因：資金被挪用監管不到位

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中國「爛尾樓」業主集體停繳貸款風暴越演越烈，甚至出現大型陳情抗議事件。圖為6月民眾在福州市一處建案接待中心參觀。（中新社）

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（中央社台北15日電）中國「爛尾樓」集體停繳貸款風暴越演越烈，業主控訴銀行違規把預售資金轉給建商，導致資金斷鍊而停工。中國知名房地產專家嚴躍進直指，爛尾問題加劇，說明預售資金監管明顯不到位。

根據GitHub網站「全國各省市爛尾樓停貸通知匯總」，截至15日晚間，中國已有273個樓盤（建案）發表「全體業主停貸告知書」，集體停繳房貸，遍及25個省份。

爛尾樓業主發出停貸告知書，把矛頭對向貸款銀行，直指銀行違規發放資金給建商，未按規定把他們繳的房貸存入監管帳戶，也未履行資金監管義務。

據中新經緯，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進14日發文指出，事件的直接原因是部分專案預售資金帳戶空缺，房企無力支付相關款項，導致樓盤工程推進節奏過慢，給購房者帶來巨大壓力所致。

嚴躍進直指，此次各地爆發的「集體停貸」事件，最大警示就是相關部門要堅守預售資金監管底線，堅決杜絕空白帳戶和虛假監管。

他說，商品房預售資金是指商品房預售時，購房人按照預售合約約定支付的全部房價款，包括定金、首付款、購房貸款，以及其他形式的購房款。商品房預售資金要全部存入專用帳戶。監管預售資金的初心就是為確保樓盤工程按期完成而設立的一道防火牆機制，目的就是保障購房者根本利益。

嚴躍進直言，爛尾專案問題加劇，這就側面說明部分專案的預售資金監管明顯不到位，導致專案工程建設資金空缺。同時，也說明認真執行預售資金監管制度，在整個房地產開發鏈條上角色的重中之重。

他建議政府相關部門在處理此類問題要秉持務實、變通的態度，從維護購房者權益角度出發，從穩定社會大局角度入手，防範相關問題進一步發酵。

中國住房城鄉建設部雖然早在2010年就下發通知，要求各地加快完善「商品住房預售資金監管制度」，商品住房預售資金要全部納入監管帳戶，由監管機構負責監管，確保預售資金用於商品住房專案工程建設。

然而因為缺乏全國性法律約束，各地執行力度不一，因而弊端叢生。

陸媒法治週末引述北京金訴律師事務所主任王玉臣指出，第一種情況是，預售資金根本就沒進入監管帳戶，開發商可以隨便使用預售款；二是銀行放貸的時候，沒有按照要求把貸款發放到監管帳戶中，開發商同樣可以隨意使用預售資金；三是，錢雖然進了監管帳戶，但開發商透過虛構工程進度等方式，把錢轉出來。

南方周末15日報導，武漢知名爛尾樓「星河繪」就牽涉地方政府對預售資金監管的問題。

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報導指出，星河繪資金違規劃撥的現象明顯，專案進行至2021年9月，樓盤平均高度在9層，只有封頂高度不到1/4，整體工程量進度也不超過20%。但此時開發商已從建設資金人民幣7.25億元中劃走了5.16億資金，相當於資金量的71%。

2022年12月30日是星河繪最後的交屋日期，業主在和地方房管局溝通中得知，如今樓盤工程進行不到40%，建設資金缺口還有將近8億。（編輯：楊昇儒）1110715