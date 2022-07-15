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恆指下跌453點 大陸房企銀行股持續受壓

2022/7/15 17:31（7/15 17:41 更新）
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中國大陸房企債務危機在香港股市持續發酵，恆生指數15日收盤下挫453點或2.19%，報20297點。圖為香港交易所。（圖取自Unsplash圖庫）
中國大陸房企債務危機在香港股市持續發酵，恆生指數15日收盤下挫453點或2.19%，報20297點。圖為香港交易所。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張謙香港15日電）中國大陸房企債務危機引發的負面連鎖反應，在香港股市持續發酵，恆生指數今天收盤下挫453點或2.19%，報20297點。

港股全日成交總額港幣1295億元。

大陸房企的債務危機愈陷愈深，引發爛尾樓風波，一些購買了爛尾樓的民眾拒絕向銀行還貸，結果令人憂慮這場危機觸發金融問題。

儘管中國部分銀行昨天澄清未受「停貸」事件影響，但港股投資者似乎對此沒有信心，在港上市的大陸銀行股價連日來向下調整，不少創下近幾個月新低。

下午收盤，中國四大國有銀行中國銀行、工商銀行、建設銀行和農業銀行持續過去兩天跌勢，跌幅大都超過1%以上，其中建設銀行跌幅最大，收盤報港幣4.9元，下跌1.8%，創下近期新低。

此外，郵儲銀行下跌3.13%，報4.95元；招商銀行下跌2.02%，報41.15元。

至於引發這場危機的中國房企，今天也是全面下挫，部分跌幅超過5%以上，同樣創下近幾個月新低，其中碧桂園下跌8.56%，報3.31元；雅居樂下跌7.17%，報2.46元；龍湖下跌6.53%，報27.9元。

市場分析人士表示，恆指已下跌至接近2萬點的支持關口，一旦再破，可能進一步探底。

一些分析師認為，由於北京方面遲遲沒有提出解決房企債務危機的方案，港股短期內仍然面對不明朗因素。（編輯：陳沛冰）1110715

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