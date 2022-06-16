中國科技企業崛起 取代金融主導香港恆生指數

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（中央社台北16日電）阿里巴巴、美團和中國海洋石油等中國企業取代金融集團，成為香港恆生指數主導力量。在中國強大影響力下，香港市場獲得資本湧入，卻也在中美貿易戰、國安法等事件中嘗到苦果。

南華早報（SCMP）16日報導，中國科技公司取代金融服務集團，改變了恆生指數行業代表性樣貌。阿里巴巴、美團和國有控股公司包括中國海洋石油、中國移動等中國企業是恆生指數69支成分股主導力量，約占權重2/3。

恆生指數現有面貌展現了中國經濟實力在過去25年間的崛起。中國企業在香港股市僅占上市公司數量53%，卻在5月底市值48億美元（約新台幣1427億元）中占78%。

報導指出，香港過去13年間7次成為股票上市首選場所，由於香港和中國的接近與聯繫，全球投資者蜂擁進入。2014年11月滬港通計畫啟動以來，中國對香港市場影響力更為顯著，其與內地交易所的貿易聯繫促進資本湧入。

恆生指數在1969年推出，最初有33個成員；現有69個指數成員覆蓋約60%市值，前10大重量級企業中有7家是中國企業。中國對於香港市場帶來的影響力有美好也有批評，批評者認為，香港淪為「中國的離岸金融市場」，使其可與紐約、倫敦相提作為全球金融中心的野心受到打擊。

在某種程度上，香港市場已經感受到痛苦。在過去兩年中，由於中美貿易戰、北京推動國安法、在美上市中企面臨退市壓力和中國強硬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策等市場不友好事件，使當地股市錯過全球反彈。

香港在第5波疫情中採取強硬檢測和隔離措施，複製了北京嚴苛防疫作法，這使得香港和世界其他地區隔絕，阻擋了旅行者、商務客，當地經濟活動放緩、競爭力被削弱。

恆生指數有限公司指數戰略研究主管Gary Chiu說，恆生指數仍被視作香港股市最具代表性基準，其正在加強中，以提供市場和當地經濟平衡代表。

他強調，恆生指數成分股將從7個行業集團中選出，目標是讓每個行業組別市值覆蓋率不低於50%，讓20至25個成分股歸類於香港公司，賦予本地風味。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110616