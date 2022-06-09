前官員：展望未來25年 香港金融局勢或風起雲湧

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（中央社記者張謙香港9日電）香港金融管理局前總裁任志剛預期，在中國和美國關係出現變化等因素影響下，未來25年香港的金融局勢可能會風起雲湧，「有危也有機」。

港英政府年代，任志剛已在官方金融部門任職，1989年出任副金融司，1991年成為香港外匯基金管理局局長，1993年出任金管局總裁，向來被視為是對香港金融最具影響力的人士。

任志剛於2009年退休，目前仍擔任行政會議成員，協助行政長官制定決策。

星島日報今天刊登任志剛的專訪，他回顧香港過去25年的金融局勢時以「風起雲湧」形容這段時間，比如香港遇上1997年及1998年的亞洲金融風暴，然後科網股泡沫爆破。

1998年至2003年間，本地房地產崩盤，接著2007年及2008年全球爆發金融海嘯，當時金管局推出多項臨時性措施，無限量向銀行提供資金，以穩定市場。

任志剛說，在他退休後的幾年，香港局勢由「風起雲湧」變成「風平浪靜」，儘管2019年下半年香港發生社會事件（反送中運動），隨後爆發疫情（COVID-19），但香港金融體系未受衝擊。

展望未來25年，他說，恐怕香港金融局勢有可能再次「風起雲湧」，甚或出現更嚴重的情況，這牽涉到地緣政治關係日趨緊張，以及中美關係出現變化，包括美國圍堵中國的說法。

他質疑，美國若將金融武器化並導致中美爆發金融戰，全球經濟及金融會否走向兩極化、全球化會否倒退，而如果美國的制裁手段波及香港，香港如何應對，這都將是香港未曾面對過的局面。

他說，「單從金融的層面，已在發生中，例如不許投資者投資中概股、不許中國概念的集資者去美國集資，又或限制別國使用一些國際金融基礎設施，如俄羅斯被踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會），無法使用美元進行跨境結算」。

但任志剛認為，即使中美不咬弦（不對盤），作為全球兩大經濟體，還是要做生意的，因此兩國至今沒有出現經濟、金融脫鉤的情況。

他說，在中美「表面上刀來劍往」時，如果香港可替兩國繼續在經濟、金融上扮演更重要角色，便是機遇所在。

不過，香港能否有這種機遇，大前提是即使美國對中國實施某些制裁，仍尊重香港是「一國兩制」的地方，不會對港採取制裁行動。（編輯：周慧盈）1110609